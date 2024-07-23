استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، الاستقالة من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، رافضاً تعيين حكومة جديدة قبل الأولمبياد، وذلك في أول مقابلة يدلي بها منذ الانتخابات التي أجريت في أوائل يوليو تموز، وفق رويترز.

وأقر ماكرون بخسارة حزبه المنتمي لتيار الوسط في الانتخابات، لكنه أحجم عن التعليق على مقترح جبهة اليسار لتعيين رئيس جديد للحكومة.

وأوضح ماكرون أن حكومته، التي أوشكت ولايتها على الانتهاء، ستواصل التركيز على الألعاب الأولمبية في دور تصريف الأعمال حتى منتصف أغسطس آب المقبل، وبعد ذلك سيتطلع إلى تعيين رئيس جديد للحكومة.