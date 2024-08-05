أفادت وسائل إعلام ومواقع إخبارية إيرانية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي أصوات إطلاق نار كثيفة، ونشاط لمضادات الطيران بالقرب من ثكنة عسكرية غربي إيران.

وأشار موقع وكالة "الأخبار العاجلة"، نقلاً عن مصادر محلية، إلى "سماع أصوات نيران كثيفة أو مضادات الطيران بالقرب من ثكنة تابعة للجيش الإيراني في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب إيران".

أخبار ذات علاقة انفجارات قوية وسط إيران.. ومصدر أمني يوضح (فيديو)

فيما أفاد موقع "جماران نيوز" الإخباري، بأن أصوات إطلاق النار كانت في مقر فرقة 28 البرية التابعة للجيش الإيراني بمدينة سنندج.

ولم تتضح بعد طبيعة إطلاق النار الكثيف فيما إذا كانت تدريبات عسكرية، كما أعلن الحرس الثوري في وقت سابق أن أصوات الانفجار في محافظة أصفهان وسط إيران كانت نتيجة تدريبات عسكرية.