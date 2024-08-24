ألقت الشرطة الأمريكية في مقاطعة كوتشيس في ولاية أريزونا، القبض على رجل كان مطلوبا بعد أن هدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق رويترز.

وكان ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في زيارة للمقاطعة أول أمس الخميس، عندما تفقد الحدود الأمريكية مع المكسيك في إطار أنشطة حملته الانتخابية.

وقال مكتب رئيس الشرطة في المقاطعة إن الرجل، ويدعى رونالد لي سيفرود (66 عاما)، سبق أن صدرت عدة أوامر بضبطه من ولاية ويسكونسن لكن لم تنفذ بعد، وقالت السلطات أمس الجمعة إنه اُحْتُجِز بعد ظهر الخميس.

أخبار ذات علاقة "الخدمة السرية" يمنح عناصر إجازة بسبب محاولة اغتيال ترامب

وأضاف المكتب أن سيفرود يقبع بمقر احتجاز المقاطعة بموجب مذكرة جنائية من مقاطعة جراهام في أريزونا؛ بسبب رفضه أمرا قانونيا بتوفير عينة من الحمض النووي الخاص به بعد اتهامه بارتكاب جريمة جنسية في قضية سابقة وتهمتي تهديد بقتل ترامب في هذه القضية، وهو رهن الاحتجاز حاليا في انتظار صدور حكم قضائي آخر.

ولدى سؤاله عن هذا التهديد في أريزونا يوم الخميس، قال ترامب "لست مندهشا إلى هذا الحد، والسبب هو أنني أريد القيام بأشياء يعتبرها أهل الشر سيئة جدا".

وهذا هو الأحدث في سلسلة من التهديدات للمرشحين قبل الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

أخبار ذات علاقة "الشرطة حذرت".. معلومات جديدة بشأن محاولة اغتيال ترامب

ونظّم ترامب تجمعًا انتخابيًا في الهواء الطلق في ولاية كارولاينا الشمالية الأربعاء، كان الأول له منذ تعرضه لمحاولة الاغتيال. وتحدث من خلف زجاج مقاوم للرصاص.

وكان ترامب قد أصيب بجروح طفيفة في أذنه في تجمع انتخابي سابق، جراء الطلقات النارية التي أدت أيضًا إلى مقتل رجل وإصابة شخصين بجروح خطرة. ومقتل مطلق النار وهو توماس ماثيو كروكس برصاص قناص من جهاز الخدمة السرية كان متمركزا قرب موقع الحادث.