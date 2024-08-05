رفضت إيران الجهود المكثفة التي تبذلها الولايات المتحدة، ودبلوماسيتها في العالم العربي، لتخفيف ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في قلب العاصمة الإيرانية طهران، بحسب صحيفة يديعوت "أحرونوت العبرية".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "الولايات المتحدة طلبت من الدول الغربية والعربية نقل رسالة إلى إيران تحذرها من أن أي هجوم كبير من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل مضاد وفقًا للأمريكيين".

وأوضحت أنه "إذا اختارت طهران عدم تصعيد الوضع بشكل مفرط، فإن رئيس إيران الجديد مسعود بزشكيان، ستكون أمامه فرصة جيدة لتحسين العلاقات مع الغرب. وتحاول واشنطن من ناحية أخرى الضغط على إسرائيل لعدم التصعيد".

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هاغاري، في بيان، إنه "حتى الآن لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، على الرغم من التهديدات الإيرانية".

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية، بعد الاغتيالات المثيرة التي طالت إسماعيل هنية، في قلب العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى اغتيال القيادي العسكري الكبير في ميليشيا "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي ظل الاستعدادات الإسرائيلية للانتقام الإيراني ورد "حزب الله"، تجري تل أبيب تقييمات للوضع بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمشاركة رؤساء المنظومة الأمنية.