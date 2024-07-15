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ألمانيا توقف لبنانياً تشتبه بانتمائه لـ"حزب الله"

ألمانيا توقف لبنانياً تشتبه بانتمائه لـ"حزب الله"
الشرطة الألمانية المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
15 يوليو 2024، 4:31 م

أعلن القضاء الألماني، الاثنين، توقيف لبناني يشتبه بانتمائه لميليشيا حزب الله؛  لاتهامه بـ"توفير مكوّنات لصنع مسيّرات"، يعتقد أنها معدة للاستخدام في هجمات على إسرائيل.

وأوضحت النيابة العامة الألمانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن المواطن اللبناني الذي عرفت عنه باسم فاضل ز. أوقف الأحد في سالتسغيتر في ولاية ساكسونيا السفلى شمالي البلاد.

ويشتبه، بحسب البيان، أن الموقوف التحق بميليشيا حزب الله عام 2016 وقام منذ ذلك الحين بالتزوّد بمكوّنات مسيّرات، لا سيما محرّكات بهدف إرسالها إلى لبنان لاستخدامها في "هجمات إرهابية" على إسرائيل.

ومثل الموقوف أمام قاض وجه إليه التهمة رسميا، وأمر بوضعه قيد التوقيف الاحترازي.

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