أوصى المرشد الإيراني "آية الله علي خامنئي"، اليوم الأحد، البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه "التيار المتشدد"، بالتعاون مع الرئيس الجديد للبلاد الإصلاحي مسعود بزشكيان.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان، وبحضور بزشكيان: "صوت واحد يجب أن يُسمع من داخل إيران في القضايا المهمة لإحباط بعض الأطراف الأجنبية".

https://twitter.com/Khamenei_fa/status/1814929538956050435

وأضاف خامنئي مخاطبًا النواب: "أوصيكم بالتعامل البناء مع الرئيس المنتخب، فنجاحه هو نجاحنا جميعًا، وانتصاره هو انتصارنا جميعًا"، منوهًا إلى أنه "يجب ألا تكونوا سببًا بإثارة التوترات والأمور السلبية لدى الرأي العام".

ولفت المرشد الإيراني، أعلى سلطة في إيران، إلى أن "مجلس النواب ليس مؤسسة استجواب فحسب، بل مؤسسة جواب أيضًا بشأن القضايا التي تحصل في البلاد".

جاء لقاء خامنئي مع أعضاء البرلمان الإيراني قبل ساعات من حضور بزشكيان إلى البرلمان وإلقاء كلمته، التي شهدت حالة من التشنج وإطلاق الشعارات ضد وزير الخارجية الأسبق ورئيس مجلس قيادة المرحلة الانتقالية للحكومة الجديدة "محمد جواد ظريف".

واعتبر عدد من النواب المتشددين أن وجود ظريف وجهوده في تشكيل الحكومة الجديدة للرئيس بزشكيان ستضر بمصالح إيران، وتهدد وحدتها.