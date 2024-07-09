ما "وجه الشبه" بين بايدن وبزشكيان؟

كشفت مسؤولة في المعهد الملكي للشؤون الدولية في "تشاتام هاوس"، عن وجه شبه بين الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، ونظيره الأمريكي جو بايدن.

ونقلت "ٍسي أن أن" عن مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد سانام فاكيل قولها، إن بزشكيان كان جراحًا في السابق وعمل كوزير للصحة.

وأضافت فاكيل: "أعتقد أنه يتمتع بخلفية مثيرة للاهتمام. إنه طبيب من حيث المهنة، خدم أثناء الحرب بين إيران والعراق".

وأوضحت أن "ما هو مثير للاهتمام بالنسبة لي في سيرته الذاتية، هو أنه مثل الرئيس بايدن، فقد زوجته وطفله في حادث سيارة مأساوي. اختار ألا يتزوج مرة أخرى أبدًا. اختار أن يربي الأطفال بنفسه".

وأشارت إلى أن الرئيس بزشكيان كان "وزير الصحة في فترة خاتمي، وقد خدم في البرلمان" الإيراني.

وأصبح بزشكيان الرئيس الإيراني المنتخب منذ 6 تموز يوليو، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة على المرشح المتشدد سعيد جليلي.