شب حريق هائل في مصنع "قيام نخ" لخيوط البوليستر بمدينة يزد الصناعية وسط إيران، الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن رئيس إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية يزد، سعيد باك، قوله إن "هذا الحريق وقع صباح الأربعاء وما زال مستمراً".

وأضاف "لا نعرف حجم الخسائر وأسباب الحريق. وإن 21 رجل إطفاء من أفراد إدارة إطفاء يزد يكافحون الحريق حاليًا، وحتى الآن، تم إرسال 9 مركبات ثقيلة إلى موقع الحادث من محطات مستوى مدينة يزد".

وأشار إلى أن فرق الإطفاء في بلديات ميبود ومهريز وأردكان وأشكازار تقوم بإرسال مركباتها إلى مدينة يزد الصناعية.

وتعد شركة قيام نخ التي تأسست منذ عام 2005 من أكبر الشركات في إيران لإنتاج خيوط البوليستر.