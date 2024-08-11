أصيب 13 شخصاً بجروح جراء هجوم أوكراني على منطقة كورسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، في منشور عبر تطبيق "تليغرام": أن الهجوم الأوكراني أدى إلى إصابة 13 شخصاً حتى الآن، وأشار إلى أن حالة اثنين منهم خطيرة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن خدمات الطوارئ أنقذت 15 شخصًا.

وأوضحت في بيان عبر تطبيق "تليغرام" أن "رجال الإطفاء التابعين لوزارة الطوارئ الروسية يعملون على تخفيف تداعيات الحادث في كورسك. وأضافت أن "نوافذ مبنى سكني مكون من 9 طوابق، تحطمت، وتضررت الشرفات. لم تتضرر الهياكل الداعمة للمبنى. اشتعلت النيران في عدة سيارات. لم ينتشر الحريق، وقد أُخْمِد الحريق".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، شنت هجومًا في السادس من أغسطس/ آب بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلها في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.