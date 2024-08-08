قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الولايات المتحدة حذرت إيران من أن حكومتها المنتخبة حديثا واقتصادها قد يتعرضان لضربة مدمرة، إذا شنت هجوما كبيرا على إسرائيل.

ونقلت الصحيفة أمس الخميس، عن مسؤول أمريكي تأكيده أن بلاده أبلغت إيران بشكل مباشر، ومن خلال وسطاء أيضا، أن "خطر التصعيد الكبير إذا شنت هجوما انتقاميا كبيرا ضد إسرائيل مرتفع للغاية".

وأضاف المسؤول أن هذه الرسائل حذرت طهران أيضا من "وجود خطر جدي من العقوبات على الاقتصاد الإيراني واستقرار حكومتها المنتخبة حديثا إذا سلكت هذا المسار".

وأكد مسؤولون أمريكيون، بحسب الصحيفة، أن رسالة واشنطن إلى طهران لم تكن تهدف إلى التهديد بتنفيذ عمل عسكري أمريكي ضد أهداف في إيران، بل كانت تهدف إلى تحذير من مخاطر إثارة رد عسكري قوي من جانب إسرائيل.

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لكن الولايات المتحدة أكدت أنها مستعدة لاستخدام القوة للدفاع عن إسرائيل، كما فعلت في أبريل/ نيسان.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لا يملكون مؤشرات واضحة على نطاق وتوقيت الرد الإيراني، غير أن المعلومات الاستخبارية تفيد بأنه قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولا يعلم المسؤولون الأمريكيون على وجه اليقين إذا كانت ميليشيا حزب الله اللبنانية تخطط للهجوم بشكل متزامن مع إيران أو بشكل منفصل.

وعززت واشنطن تواجدها العسكري في المنطقة للدفاع عن حليفتها إسرائيل، بعد توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القائد العسكري في ميليشيا حزب الله اللبنانية فؤاد شكر بضرية إسرائيلية قرب بيروت.