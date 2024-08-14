تقديرات إسرائيلية ترجح حدوث "رد إيراني" الليلة أو غدًا

كشفت تقديرات إسرائيلية اليوم الأربعاء، أن إيران قد تشن هجوما وشيكا على إسرائيل، ولن تنتظر انتهاء المحادثات غدا الخميس في قطر كي ترد، وفقا لصحيفة معاريف العبرية.

وأضافت الصحيفة بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الرد الإيراني على اغتيال زعيم المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في طهران، قد يكون الليلة أو غدًا.

وكان قد كشف مسؤولون أمريكيون، أنّ الولايات المتحدة تستبعد بأن تكون إيران قد حددت بعد طبيعة ردها على إيران.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن المسؤولين قولهم، إن الولايات المتحدة، "لا تعتقد حتى ظهر الثلاثاء أن إيران حددت طبيعة ردها على إسرائيل جرّاء مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".