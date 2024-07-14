"وول ستريت جورنال": مطلق النار على ترامب كان يخبئ "مفاجأة"

عثرت السلطات الأمريكية على عبوات ناسفة في سيارة الرجل، الذي يقول مسؤولون إنه حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، قولها إن السيارة التي كان يقودها من يشتبه بإطلاقه النار توماس ماثيو كروكس كانت متوقفة بالقرب من تجمع ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا يوم أمس السبت.

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وأضافت الصحيفة وشبكة (إيه بي سي نيوز) أن البندقية التي استخدمها كروكس كان قد اشتراها والده، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز".

وتعرض الرئيس السابق ترامب إلى محاولة اغتيال في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أدت إلى إصابة الجزء العلوي من أذنه.