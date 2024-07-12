إيران.. بزشكيان يصدر أول مرسوم رئاسي بتعيين ظريف‎

أصدر الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، الجمعة، أول مرسوم له منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت الجولة الثانية منها يوم الجمعة الماضي.

وجاء في المرسوم الذي نشره موقع وكالة "الأخبار العاجلة" الإيراني، أن "بزشكيان عين وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف كرئيس للمجلس الاستراتيجي للفترة الانتقالية للحكومة الجديدة".

وفي سياق متصل، قال ظريف إنه "تم تعيين خمسة أشخاص أعضاء في اللجان الخاصة بالمجلس الاستراتيجي للحكومة الجديدة".

وبحسب تقارير صحفية فإن مهمة هذا المجلس ستكون اختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية والحكومية في حكومة بزشكيان.

وأضاف ظريف في تصريح صحفي أنه "لم تتم مراجعة أي مرشح لشغل أي منصب بما في ذلك النائب الأول للرئيس الإيراني".

ونفى "بشدة الإشاعة التي تقول إن شخصيات مثل الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، مارست ضغوطا على هذه العملية".

وكشف ظريف عن اجتماع سيعقد يوم السبت لرؤساء اللجان في المجلس الاستراتيجي للحكومة الجديدة لتحديد مهام اختيار المرشحين لشغل مناصب حكومية، مبيناً "عملية فحص المرشحين بكل شفافية لم تبدأ بعد وستكون نهاية شهر يوليو/تموز الجاري".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن تشكيل مجلس صنع سياسات حكومة بزشكيان برئاسة محمد رضا عارف وعضوية محمد جواد ظريف وأربعة آخرين، بحسب ما ذكره مسؤولون مقربون من الإصلاحيين.