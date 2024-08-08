قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إن هدفها في الحياة ألا يدخل دونالد ترامب، البيت الأبيض مجددًا، وهو المرشح الذي تطلق عليه صفات منها "بائع زيت الثعبان".

وخلال حديثها مع صحفيين وكتاب، عن كتابها الجديد: "فن القوة، قصتي كأول رئيسة لمجلس النواب في أمريكا"، قالت بيلوسي وهي تضرب الطاولة: "كيف يمكنني أن أقول هذا بأجمل طريقة ممكنة: هدفي في الحياة ألا يدخل الرجل (ترامب) البيت الأبيض مرة أخرى".

ويدعو كتاب بيلوسي إلى إنهاء العنف السياسي في الولايات المتحدة.

بيلوسي وبايدن

يمكن رؤية تأثير بيلوسي في جميع أنحاء عملية إعادة تنظيم الحزب الديمقراطي التي أعادت هندسة بطاقة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والسباق إلى البيت الأبيض في غضون أسابيع قليلة.

وكانت بيلوسي هي التي شجعت الرئيس جو بايدن علنًا على اتخاذ قرار بشأن حملته لإعادة انتخابه عندما أصر بالفعل على أنه لا يخطط للتنحي. بمجرد خروجه ودعمه لكامالا هاريس على رأس القائمة، وفق "أسوشيتد برس".

رفضت بيلوسي مراراً الكشف عن تفاصيل محادثاتها مع بايدن خلال الفترة المضطربة التي سبقت انسحابه من السباق الرئاسي، أو ما إذا كانت المحادثات قد جرت على الإطلاق. ولم يتحدث الاثنان منذ انسحابه من السباق، وفق "أسوشيتد برس".

وقالت "أعتقد أن جزءًا من أهدافنا في هذا هو الحفاظ على إرثه، وهو إرث رائع، والذي من شأنه أن يضيع تمامًا إذا تم انتخاب بوزو (لقب تطلقه بيلوسي على ترامب) للبيت الأبيض".

تعد بيلوسي، واحدة من أقوى الديمقراطيين وأكثرهم نفوذاً في الحزب، رغم ذلك تنكر دورها بانسحاب بايدن، قائلة إنها تركت القرار بالكامل للرئيس.

رغم ذلك، ظهرت بعض التفاصيل عندما أجرت بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز محادثات خاصة مع بايدن عندما اتخذ قراره التاريخي بإنهاء حملته.

فقد قالت بيلوسي إنها لم تكن تنوي وضع بايدن في موقف محرج عندما ظهرت في برنامجه الإخباري الصباحي المفضل في أوائل يوليو/ تموز، بعد مناظرته مع ترامب، واقترحت عليه اتخاذ قرار بشأن مساعيه لإعادة انتخابه.

كان بايدن قد كتب للتو رسالة إلى الكونغرس، مؤكداً أنه سيواصل الترشح بعد أن بدأ عدد من الديمقراطيين العاديين بالقول علناً، إنه يجب أن ينسحب من السباق.

أخبرت بيلوسي بايدن في وقت مبكر أنها لا تريده على منصة المناظرة مع ترامب؛ فقد اعتقدت أنه من غير اللائق أن يقف إلى جانب ترامب الذي رفض مناظرة زملائه الجمهوريين خلال اكتساحه للانتخابات التمهيدية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

بيلوسي وهاريس

وأعلنت بيلوسي دعمها لكامالا هاريس، للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخلافة جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة "رأيت قوتها وشجاعتها كمدافعة عن الأسر العاملة، لا سيما النضال من أجل حق المرأة في الاختيار".

وأضافت: "هاريس من الناحية السياسية، تتمتع بذكاء شديد وقادرة على الفوز في الانتخابات".