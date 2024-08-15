يسعى الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب لتأجيل النطق بالحكم في قضيته الجنائية المتعلقة بأموال شراء الصمت في نيويورك، إلى ما بعد انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأتي ذلك، بينما من المرتقب أن يصدر حكم على ترامب، في 18 سبتمبر أيلول، في تلك القضية.

وقال محامون موكَلون عن ترامب في رسالة إلى القاضي خوان ميرشان، تحمل تاريخ 14 أغسطس آب، وأُتيحت للجمهور اليوم الخميس، إنه يجب منحه مزيدا من الوقت قبل النطق بالحكم عليه، ليتمكن من الاستئناف بعد حكم ميرشان فيما يتعلق بالحصانة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكتب تود بلانش وإميل بوف الموكلان عن ترامب: "بصرف النظر عن الأغراض الواضحة التي تتشابك مع الانتخابات، لا يوجد سبب مقبول لأن تبقي المحكمة تاريخ الحكم الحالي على قائمة المواعيد".

وأُدين ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية للتغطية على قيام محاميه آنذاك مايكل كوهين بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، في أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أمريكي حالي أو سابق.

وكان الهدف من دفع الأموال شراء صمتها، قبل انتخابات عام 2016، بشأن لقاء جنسي تقول إنه وقع بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمان، وهو ما نفاه ترامب.

ووصف المدعون دفع هذه الأموال بأنه جزء من مخطط أوسع لإفساد انتخابات عام 2016 التي تفوق فيها ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.