رافضاً "الاعتذار".. نتنياهو يشعل أزمة جديدة بتصريحات "خطيرة" ضد الجيش

قالت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، إن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالاعتذار عن تصريحات أطلقها ضد الجيش.

وذكرت القناة أن نتنياهو ألمح في تصريحاته إلى أن الجيش رفض دخول رفح لإتمام العملية العسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، وأنه هو من أراد ذلك.

ورداً على مطالبة هاليفي، رفض نتنياهو الاعتذار للجيش عن تصريحاته التي وصفها قادة الجيش بأنها "خطيرة"، وفق القناة العبرية.

وقالت القناة 13 العبرية، إن خلافات وتبادل للاتهامات طفت على السطح بين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية حول صفقة التبادل مع حركة حماس.

وبحسب القناة، يتهم نتنياهو قادة المؤسسة الأمنية بفرض مقترح بايدن عليه، فيما نقلت القناة عن مسؤول أمنى رفيع قوله إن وضع الصفقة قاتم ونتنياهو وضع شروطًا لا يمكن لحماس قبولها ومنها تواجد الجيش على محور "نتساريم" لمنع مرور المسلحين.

وقال مصدر أمني آخر للقناة: "أحد أسباب عدم اتخاذ إسرائيل قراراً حول اليوم التالي للحرب هو عدم قبول نتنياهو بالخطة التى وضعها وزير الدفاع غالانت رغم أنها ليست بعيدة عن خطة نتنياهو نفسه، والرفض لأسباب شخصية فقط".