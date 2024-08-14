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تفجير "نورد ستريم".. ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال بحق غواص أوكراني

تفجير "نورد ستريم".. ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال بحق غواص أوكراني
محطة نورد ستريمالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 أغسطس 2024، 8:24 ص

ذكر تقرير نشرته وسائل إعلام ألمانية اليوم الأربعاء، أن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال أوروبية بحق مدرب غوص أوكراني يعتقد أنه كان ضمن فريق نفذ تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم للغاز، وفقا لـ"رويترز".

ووفقًا لصحيفتي زود دويتشه تسايتونج ودي تسايت وهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) نقلًا عن مصادر لم تذكر تلك المحطات أسماءهم، يعتقد محققون ألمان أن الرجل، الذي كان آخر مكان معروف لإقامته هو بولندا، كان أحد الغواصين الذين زرعوا عبوات ناسفة على خطوط الأنابيب الممتدة من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق في سبتمبر/ أيلول 2022.

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ورفض مكتب المدعي العام الألماني التعليق على التقرير.

وذكر التقرير أن ألمانيا طلبت من بولندا في يونيو/ حزيران اعتقال الرجل، ولم يصدر تعليق بعد من مكتب المدعي العام في بولندا.

وذكرت مجلة دير شبيجل نقلًا عن مصادر أمنية اليوم الأربعاء أن المشتبه فيه يُعتقد أنه غادر بولندا منذ ذلك الحين.

وذكرت وسائل الإعلام في تقاريرها أن رجلًا آخر وامرأة من مدربي الغطس الأوكرانيين أيضًا توصلت التحقيقات الألمانية إلى احتمال ضلوعهما في عملية التخريب، لكن السلطات لم تصدر مذكرتي اعتقال بحقهما بعد.

ويكتنف الغموض من يقف وراء التفجيرات التي دمرت ثلاثة من أصل أربعة خطوط أنابيب أصبحت رمزًا مثيرًا للجدل لاعتماد ألمانيا على الغاز الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وتبادلت روسيا والغرب الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرات، ونفى الطرفان ذلك، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

نورد ستريمألمانيا

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