فرنسا.. صعود اليسار يقلق اليمينيين ويدفعهم إلى الهجرة

على غرار داعمي اليسار، والتحالف الرئاسي، أذهلت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية الناخبين اليمينيين الذين عبّروا عن قلقهم بعد فقدهم صدارة المشهد وفشلهم في الوصول للسطة، لدرجة جعلت بعضهم يفكر في مغادرة البلاد.

وتقول صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "لا أحد كان يتوقع ذلك، فبينما انخرطت مؤسسات استطلاع الرأي ووسائل الإعلام في حسابات طويلة، على مدار أسبوع، للتنبؤ بنسبة الأغلبية التي سيحصل عليها "التجمع الوطني"، فازت الجبهة الشعبية الجديدة في نهاية المطاف.

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وأضافت: مع حصوله على 184 مقعدًا في الجمعية الوطنية، أصبح الائتلاف اليساري القوة الرائدة في البرلمان، متقدمًا على المعسكر الرئاسي (166 مقعدًا)، واليمين المتطرف (143 مقعدًا).

وأشارت إلى أن هذه النتيجة التي أعلن عنها، مساء الأحد 7 يوليو الجاري، فرضت "الإحباط، والذهول، والفزع أو حتى اليأس".

نتيجة كارثية

هذه الحالة الذهنية أجبرت بعض الناخبين على التفكير في خيارات جذرية، تبين "لوفيغارو"، التي نقلت عن مواطن يدعى يوان القول: "أفكر في مغادرة فرنسا والتوجه إلى إسرائيل بعد هذه النتيجة الكارثية".

فهذا الفرنسي ظل يصوت للحزب الليبرالي منذ أكثر من 10 سنوات، لكنه أعطى صوته في هذه الانتخابات لحزب التجمع الوطني؛ لمواجهة تحالف الجبهة الشعبية التي يعتبرها "معادية للسامية".

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ويقول جان بابتيست، ناخب حزب السعادة، الذي يعمل في قطاع التمويل ويمكنه اغتنام الفرصة للذهاب إلى إسبانيا: "النتيجة تدفعني للمرة الأولى إلى التفكير بجدية في مغادرة فرنسا".

وبسبب دهشة النتائج، سيطر الغضب على الناخبين، وفقًا للصحيفة، وقال بابتيست متأسفًا: "لا أعتقد أنه من الطبيعي أن يتمكن عدد كبير من الأحزاب الخاسرة من الفوز في النهاية على حزب الأغلبية من خلال تحالف مدفوع فقط برفض اليمين المتطرف".

ويتحدث الشاب البالغ من العمر 30 عامًا هنا عن نتيجة حزب التجمع، الذي جمع ما يقرب من 9 ملايين صوت في الجولة الثانية، مقابل 7 ملايين فقط للجبهة الشعبية الجديدة و6.3 مليون للمعسكر الرئاسي، لكنه أنهى السباق في المركز الثالث من حيث عدد المقاعد.

خوف مستقبلي

وتشير "لوفيغارو" إلى أن هناك أيضًا شعورًا بخيانة بعض القادة السياسيين في اليمين والوسط، فمن خلال "حل الجمعية، سعى إيمانويل ماكرون إلى معرفة رأي الفرنسيين.

ومع ذلك، شهدنا في الجولة الثانية تشكيل تحالفات من أجل مواجهة هذا الاختيار للأشخاص الذي تم التعبير عنه في الجولة الأولى" كما يقول الشاب لوك.

ووفقًا للصحيفة، فإن الأكثر من هذا الشعور بالظلم، هو القلق المستقبلي الذي يهيمن على ناخبي اليمين والحزب الجمهوري، بسبب برنامج الجبهة الشعبية الجديدة، تجاه التضخم والضرائب غير المسبوقة، حيث يقول المواطن سيزار متأسفًا: "إذا تم تطبيقه كليًا أو جزئيًا، سيثقل كاهل الطبقات الوسطى التي أنتمي إليها".

كما يخشى هذا الشاب أيضًا من انفجار حالة انعدام الأمن، التي يقول إنه يتعرض لها "يوميًا"، متوقعًا أن "انتصار الجبهة الشعبية لن يؤدي إلا إلى تعزيز العوامل الكامنة وراء هذه المشاكل"، مشيرًا إلى "نقص الموارد المخصصة للشرطة، والتراخي القضائي، والهجرة غير المنضبطة".

ويشير يوان، وهو ناخب يهودي يفكر في الهجرة إلى إسرائيل، إلى نفس الشيء قائلاً إنه "خائف للغاية على أمن مجتمعه"، ويتساءل: "هل سنشهد معاداة السامية بلا قيود في فرنسا مع انتصار الجبهة الشعبية الجديدة؟".

وبعيدًا عن برنامج اليسار، فإن احتمال عدم بقاء فرنسا غير قابلة للحكم يثير قلق هؤلاء الناخبين، بحسب كلوي، وهي عضوة حديثة في حزب "الطاقة الجديدة"، الذي يتزعمه ديفيد ليسنار.

وتضيف: "من سيكون قادرًا على قيادة فرنسا مع هذا الانقسام إلى 3 كتل؟ معتبرة أن قرار إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية "غير مسؤول"، واصفة الوضع السياسي، الآن، بأنه "غير مطمئن للغاية".