ألقت الشرطة البريطانية، السبت، القبض على شخص اعتدى على سائق حافلة في العاصمة لندن، ووجه له عبارات معادية للإسلام، مؤكدة أن المجرم سيمثل أمام القضاء الثلاثاء.

ونقلت "الأناضول" عن شرطة لندن أن المعتدي يدعى مايكل مونغان، وأقدم على البصق على سائق حافلة، وتوجيه الشتائم له.

وأشار بيان الشرطة إلى أن مونغان لم يُسمح له بالصعود إلى الحافلة لعدم امتلاكه ما يكفي من المال لرحلته.

وأضافت أنه أهان وهدد السائق بعبارات معادية للمسلمين والبصق عدة مرات على مقصورة السائق.

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ولفتت الشرطة إلى نشر العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع الحادثة، مؤكدا القبض على مونغان الجمعة.

وأكدت أن مونغان، متهم بإحداث اضطراب عام عنصري، وإلحاق أضرار جنائية، قبل التهمتين الموجهيتن إليه.

وشدد على أن مونغان سيظل قيد التوقيف إلى حين عرضه أمام المحكمة الثلاثاء المقبل.

والخميس، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لشخص يبصق على سائق حافلة في العاصمة البريطانية لندن، ويوجه شتائم ضد المسلمين.

وتظهر المشاهد أن الشخص وصف سائق الحافلة بأنه "إرهابي مسلم"، ويبصق في مقصورة السائق، مخاطبا إياه: "أنت إرهابي، انزل من الحافلة"، ثم يصعد إلى الحافلة، ويضرب على مقصورة السائق.

يتعرض المسلمون والمؤسسات الإسلامية في بريطانيا لاعتداءات في الآونة الأخيرة وأصبحوا مستهدفين بسبب الأحداث التي أشعلها اليمينيون المتطرفون منذ 29 يوليو/ تموز الماضي.

وبدأ العنف اليميني المتطرف في بريطانيا بعد هجوم وقع في مدينة ساوثبورت أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة 10 أشخاص، من بينهم 8 أطفال، ثم اتسعت رقعته إلى أرجاء البلاد.

أعقب ذلك، إعلان رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية جافين ستيفنز، توقيف 483 شخصًا منذ 29 يوليو، ومثل 149 منهم أمام المحاكم.