شولتس: حان الوقت لإحلال السلام "بشكل أسرع" في أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن "الوقت حان" لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل إحلال السلام في أوكرانيا "بشكل أسرع".

وشدد المستشار الألماني على ضرورة إنهاء الحرب المتواصلة منذ عامين ونصف العام بين موسكو وكييف، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

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وقال شولتس، الذي تعد بلاده من أبرز داعمي أوكرانيا: "أعتقد أن الوقت حان الآن للبحث في سبل للخروج من وضع الحرب وإحلال السلام بشكل أسرع"، مضيفًا أن روسيا يجب أن تحضر القمة المقبلة للسلام.

وكانت حكومة المستشار أولاف شولتس لا تعتزم "تقديم أي مساعدة إضافية" إلى الأربعة مليارات يورو المقررة في موازنة العام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريًا.

ونصت موازنة ألمانيا للعام 2025 على خفض مساعداتها العسكرية الثنائية لأوكرانيا إلى النصف، مع الاعتماد على الفوائض الناتجة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف.