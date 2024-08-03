وسط حالة تأهب كبرى تعيشها إسرائيل على وقع التهديدات الإيرانية، والتأكيدات بأن الرد قادم لا محالة، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هناك عدة سيناريوهات حول طبيعة ذلك الرد، أحدثها ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" التي قالت إن التقديرات تذهب إلى ترجيح احتمال أن تشن طهران هجوماً "غير مسبوق" عبر رشقات صاروخية "ضخمة".

بينما ذكرت هيئة البث العبرية أن حالة التأهب في أقصاها، خاصة مع توقعات بأن الرد الإيراني لن يستثني المعسكرات أو المواقع الاستراتيجية وسط إسرائيل.

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حالة التأهب القصوى شملت جميع قطاعات الجيش، تحسباً لهجوم صار من المرجح أن يأتي عبر جبهات عدة، خاصة مع تأكيد ميليشيا حزب الله في لبنان أنها سترد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، كما أن لميليشيا الحوثي تهديداتها أيضاً وتوعدها برد على استهداف إسرائيل لميناء الحديدة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية رجّحت خيار الرد المنسق عبر جبهات عدة، قائلة إن الرد الإيراني قد يأتي من جبهات: إيران واليمن وسوريا والعراق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين أن المرشد علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقالت إن القادة الإيرانيين يدرسون خطة هجوم عبر مسيّرات وصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا.

حالة التوتر القصوى بلغت مديات جديدة بإعلان البنتاغون أنه أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط، وأسراب مقاتلات إضافية إلى المنطقة.

وقال إن الجيش الأمريكي رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.