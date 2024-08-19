أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الصيني "لي تشيانغ"، سيجري هذا الأسبوع زيارة إلى روسيا وبيلاروس.

وجاء في بيان للوزارة "أن رئيس الوزراء لي تشيانغ سيتوجه إلى روسيا، لترؤس الاجتماع الدوري التاسع والعشرين بين رئيسي الحكومة الصيني والروسي، كما سيزور بيلاروس، خلال الفترة من الـ20 إلى الـ23 من آب/ أغسطس".

وتوثّقت الشراكة الإستراتيجية بين الصين وروسيا، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير عام 2022، الذي لم تندد به الصين قطعًا.

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وتقدّم الصين نفسها على أنها طرف محايد في هذه الحرب، وتؤكد أنها لا ترسل مساعدة فتاكة لأي من الطرفين، خلافًا للولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وتتهم دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بكين، بتوفير دعم اقتصادي "حاسم" لروسيا في الحرب.

من جهة أخرى، زار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الصين مرتين خلال السنة المنصرمة، واعدًا في كانون الأول/ديسمبر، أن يكون "شريكًا موثوقًا" لبكين.

كما تعتمد بيلاروس على دعم سياسي ومالي واسع من روسيا التي استخدمت أراضيها كإحدى نقاط الانطلاق لغزو أوكرانيا.

وفي تموز/يوليو، انضمت بيلاروس رسميًّا إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون، لتصبح العضو العاشر في هذا التكتل الذي يزداد عدد المنتسبين إليه.

وترى بكين أن منظمة "شنغهاي"، قد تشكل وزنًا مقابلًا محتملًا للنظام العالمي الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة.