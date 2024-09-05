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العالم

"ضحكتها معدية".. هكذا "تهكم" بوتين على دعم هاريس (فيديو)

"ضحكتها معدية".. هكذا "تهكم" بوتين على دعم هاريس (فيديو)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2024، 9:36 ص

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "متهكمًا"، إن روسيا تدعم المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد استبعاد الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي، وفق روسيا اليوم.

وأوضح بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك: "الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي خيار الشعب الأمريكي".

وأضاف متهكمًا: "كنا سابقًا اخترنا الرئيس الحالي جو بايدن كمرشح مفضل، وهو الآن قام بدوره باختيار نائبته كامالا هاريس لخلافته في الترشح، لهذا فنحن أيضًا سنختارها".

وأضاف: "ضحكتها معدية، وتعطي انطباعًا بأن "كل شيء على ما يرام"، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها".
 

 

 

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