علقت حملتا المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، والديمقراطي كامالا هاريس، على انسحاب المرشح المستقل، روبرت كينيدي، من السباق الرئاسي.

وقالت حملة ترامب إن انسحاب كينيدي، سيقدم "دفعة" للرئيس السابق، وفق ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست".

وأكدت الحملة في بيان أن دعم ترامب سيشهد "دفعة في كل ولاية متأرجحة".

وبحسب الصحيفة، فإن حملت هاريس أعلنت أنها بدأت استمالة المصوتين المؤيدين لكينيدي.

وكان كينيدي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي ودعم ترامب.

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وقال في خطاب بفينيكس بأريزونا الجمعة إنه "سيعمل على إزالة اسمه من ورقة الاقتراع في الولايات المتأرجحة".

وأشار إلى أن وجوده في السباق سيساعد كامالا هاريس.

وكينيدي هو نجل السياسي الديمقراطي الراحل روبرت إف كينيدي، وسعى في بادئ الأمر إلى منافسة الرئيس، جو بايدن، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يقرر الترشح مستقلا.

من جهتها، أعلنت عائلة كينيدي رفضها لقراره بدعم ترامب.

ووصف بيان صادر عن العائلة نشرته شقيقته الخطوة بأنها "خيانة لقيم والدهم".