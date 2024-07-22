اعتبرت صحيفة "التلغراف" أن تأخر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الانسحاب من السباق الرئاسي أدّى إلى إغراق الديمقراطيين في أكبر أزمة سياسية، مع بقاء 107 أيام فقط على الانتخابات الرئاسية.

وبحسب الصحيفة، فقد تسبب بايدن في أكبر أزمة سياسية لحزبه، إذ لم يقرر سوى رئيسين فقط عدم الترشح مرة أخرى، ولم يتخلَ سوى ليندون جونسون عن الترشّح قبل مؤتمر الحزب. ولم يسبق لأي ديمقراطي أن استقال من انتخابات في فترة قريبة من موعد الاستحقاق.

مسؤولية بايدن

وقالت الصحيفة في تقرير لها "ليس خطأ بايدن أنه يعاني من تراجع مرتبط بالعمر؛ مما أثار الكثير من القلق لدى زملائه، وحتى أشد منتقديه يتعاطفون مع الموقف الذي وجد نفسه فيه، منذ بضعة أشهر، لكن قرار الصمود لهذه الفترة الطويلة كان قرار بايدن وحده. وبالنسبة للفوضى التي ستترتب على ذلك، فإن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا هو المسؤول عنها".

وأضافت الصحيفة أن بايدن "يُدرك جيدًا أن واجبه تجاه بلاده وحزبه يمتد إلى ما هو أبعد من النظر إلى حياته المهنية. وهو يعلم، من الناحية الفكرية، أنه كان ينبغي له أن يقيم مزايا حملته بشكل موضوعي قبل أن يقرر الترشح مجددًا هذا العام" بحسب تعبيرها.

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وأشارت "التلغراف" إلى أن هذه المسؤولية هي التي تهرب منها بايدن في الأسابيع الثلاثة الماضية؛ فالمناظرة الرئاسية التي جرت في 27 يونيو الماضي، والتي قدم فيها أداءً ضعيفًا أظهرته متلعثمًا ومتقدمًا في السن غيرت كل شيء.

وبالنسبة لأولئك الذين تجاهلوا الانتقادات الموجهة إلى عمر بايدن، ورفضوا مقاطع من زلاته باعتبارها مغالطات حزبية من قبل الجمهوريين. وهاجموا وسائل الإعلام التي نشرتها، أدركوا أن الأمر لم يكن قضية كيدية هامشية، بل كان الأمر جديًا، وفق الصحيفة.

وأشارت "التلغراف" إلى أنه" ربما كانت هناك طريقة ما لاستعادة حملة بايدن-هاريس، عبر التواصل المكثف مع أعضاء الكونغرس المعنيين ومحاولة وقف هجرة المانحين والداعمين البارزين، وبدلاً من ذلك، دفن بايدن رأسه في الرمال، ورفض التحدث إلى منتقديه لمدة أسبوعين، وأجّل محادثاته مع صناع الملوك في الكونغرس لعدة أيام.

شروط التنحي

وفي مقابلات أجريت مؤخرًا قال بايدن إن أزمة صحية كبيرة أو تراجع استطلاعات الرأي من شأنهما أن يجبرها على التنحي.

وتابعت الصحيفة أن رفض بايدن الاستماع إلى حلفائه أمر غير معهود، حيث نجح في الانتخابات التمهيدية لعام 2020 جزئيًا، بسبب قدرته على توحيد الحزب الديمقراطي وبناء ائتلاف واسع خلف بعض تشريعاته التاريخية.

لكن ما سمته "نهجه المتغطرس" في التعامل مع هذا الموقف أدى إلى انقسام الحزب الديمقراطي وخلق الغضب على الجانبين، بحسب الصحيفة.