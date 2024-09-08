كيف علّقت إسبانيا على لجوء مرشح المعارضة الفنزويلية إلى مدريد؟

أصدرت إسبانيا، اليوم الأحد، أول تعليق على مغادرة مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، إلى مدريد، بعد حصوله على حق اللجوء السياسي فيها.

وكتب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة "إكس": "لقد سافر إدموندو غونزاليس، بناء على طلبه، إلى إسبانيا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية".

وأضاف الوزير أن "حكومة إسبانيا ملتزمة بالحقوق السياسية والسلامة الجسدية لجميع الفنزويليين".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، أن مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية إدموندو غونزاليس أوروتيا، غادر البلاد بعد حصوله على حق اللجوء السياسي في إسبانيا.

وكان أوروتيا ادعى الفوز على نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو الماضي.