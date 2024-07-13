ماذا دار في اتصال وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الروسي؟

يرى خبيران أن موسكو وضعت "خطوطا حمراء" أمام واشنطن، بعد قمة حلف شمال الأطلسي، وذلك في تحليل فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الدفاع الروسي أندريه بيلسوف ونظيره الأمريكي أندريه بيلسوف صباح اليوم الجمعة.

وللمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن هاتفيا، صباح اليوم، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف.

وقالت نائب السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، سابرينا سينغ: "أثناء الاتصال، أكد الوزير الأمريكي، على أهمية الحفاظ على خطوط التواصل وسط الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا"، بينما قالت موسكو إن الاتصال بحث قضية تفادي التهديدات الأمنية والحد من مخاطر التصعيد المحتمل.

خطوط تفاهم

ويقول الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية ميخائيل سفيريدوف لـ"إرم نيوز"، إن "الاتصال الذي جاء بمبادرة روسية يهدف لبحث تفاهمات معينة لمنع التصعيد، لأن قرارات الناتو الأخيرة تقرب من حدوث صدام مباشر بين روسيا والغرب".

وأضاف سفيريدوف: "لم يتم الإعلان رسميا عن أي تفاصيل، لكن باعتقادي فقد تم توضيح بعض النقاط بما يخص أولا وصول المقاتلات الأمريكية لكييف وخطورة استهداف الأراضي الروسية بها، وأن هذا سيشكل حافزا لرد روسي يزعج الغرب".

أخبار ذات علاقة ردا على "صواريخ ألمانيا".. روسيا تهدد باستهداف عواصم أوروبية

وتابع: "رغم وجود توتر كبير بين موسكو وواشنطن، لكن هناك خطوط اتصال، فنحن نتحدث عن دولتين نوويتين، وتملكان أقوى جيوش العالم، وفي حال حصل أي سوء تقدير قد يؤدي إلى صدام مباشر ومرحلة جديدة تشمل العالم كله".

وقال الباحث الروسي إن بلاده منزعجة من نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا، لافتا إلى أن "موسكو أوصلت رسالتها إلى واشنطن بأن هذا القرار سيجبرها على الرد بنشر صواريخ مضادة للحفاظ على التوازن العسكري في أوروبا".

في المقابل يرى الخبير في الشؤون العسكرية يوري شبيليف، أن "موسكو أجرت الاتصال لتقول للولايات المتحدة إنها تملك الحق كله بالرد على توريد مقاتلات أمريكية لأوكرانيا".

وأكد شبيليف لـ"إرم نيوز" أن "موسكو تمتلك حق الرد على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا هدفها تهديد الأمن الروسي".

وقال: "في هذه الحالات تقوم الدول العظمى بالتواصل لتوضيح طبيعة الرد من الطرفين بحيث يكون متساويا، وأن عملية تطبيقه لن تؤدي إلى صدام؛ لأن الاتصالات تتوقف عادة حين ينوي أحد الطرفين شن حرب مفتوحة".

وأوضح أن "الولايات المتحدة أجرت اتصالا قبل أسابيع مع روسيا لتوضيح موقفها من قصف أوكرانيا لمدنيين روس بصواريخ أمريكية لتهدئة موسكو وجعل الرد يشمل أوكرانيا فقط، وبعد قمة الناتو أجرت موسكو الاتصال لتوضح لواشنطن أن الرد العملي الروسي على البيان سيأتي لتوازن الردع، وليس التمهيد للحرب".