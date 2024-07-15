قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصبح بعد محاولة اغتياله الفاشلة قوة لا يمكن إيقافها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، "عُزل، واتهم وأُطلق عليه النار، لكن يستمر في العودة أقوى من السابق".

وأضافت أنه "حان الوقت للمعجبين بترامب الاعتراف بذلك. فاليوم، هناك فترة سماح في السياسة يجب أن يعترف فيها حتى أشد منتقديه بصموده وقوته".

وأردفت أنه "على الرغم من مواجهته للعديد من التحديات، بما في ذلك العزل والاتهامات والمشاكل القانونية، وحتى نجاته من محاولة اغتيال، يواصل ترامب تحدي الصعاب".

ووفق التقرير، تُعتبر كل محاولة اغتيال فاشلة في الولايات المتحدة بمثابة تذكير بما كان يمكن أن يكون، مع وضع شخصيات تاريخية مثل لينكولن وكينيدي وكينغ في الاعتبار.

وبين أن "رد فعل ترامب على الهجوم الأخير أظهر عزمه وتصميمه على مواجهة الهجوم، مما يوازي الرؤساء السابقين الذين واجهوا مواقف مماثلة بشجاعة وكرامة".

وقالت الصحيفة إن كلًا من تيدي روزفلت وترامب يشتركان في جوانب القومية، ويواجهان اتهامات بتقويض الديمقراطية.

وتابعت: "غالبًا ما يُقارن ترامب بروزفلت؛ لمرونته واستعداده لمواجهة التحديات وجهًا لوجه. وعلى الرغم من اختلاف روزفلت وترامب في الأيديولوجية السياسية، إلا أن روح المثابرة المشتركة بينهما تجد صداها في الحزب الجمهوري".

واستكملت: "في خضم المناخ السياسي الحالي الذي يسوده الانقسام والكراهية، يبرز ترامب كرئيس حقق إنجازات ملحوظة، مثل خلق فرص العمل وإصلاح السجون والدبلوماسية في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تعرضه لانتقادات وتهديدات مستمرة من خصومه، إلا أن ترامب نجح في الحفاظ على استقرار البلاد وازدهارها نسبيًا".

أخبار ذات علاقة إندبندنت: دماء ترامب تذكير صادم بالخط الرفيع بين الديمقراطية والفوضى

ورأت "تليغراف" أن "محاولة الاغتيال الأخيرة التي تعرض لها ترامب تعد بمثابة تذكير صارخ بالتهديدات والمخاطر الكامنة في المشهد السياسي الأمريكي".

"ومع ذلك، هناك أمل في أن يؤدي رد ترامب على الحادث، إلى جانب الأمثلة التاريخية للمصالحة بعد العنف، إلى نقطة تحول في بيئة الاستقطاب المتزايد في البلاد".

وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من العنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية، هناك دعوة للوحدة والتفاهم عبر الخطوط الحزبية، بحسب التقرير.

وذكر أن "بقاء ترامب على قيد الحياة بعد الهجوم يرمز إلى المرونة وانتصار الديمقراطية على الفوضى.

وفي مواجهة الكراهية والانقسام، هناك إمكانية للمصالحة والتقدم إذا استطاع القادة تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل مشترك".

وختمت الصحيفة أنه "في نهاية المطاف، تمثل محاولة الاغتيال الفاشلة لترامب لحظة تأمل للأمة، وتسلط الضوء على الحاجة إلى الوحدة والتفاهم والتعافي وسط الأوقات المضطربة. وعلى الرغم من التحديات المقبلة، فإن أمريكا لديها الفرصة للتغلب على الانقسامات والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا واتحادًا".