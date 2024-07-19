تبنت ميليشيا الحوثي في اليمن، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف فجر اليوم الجمعة، مدينة تل أبيب الإسرائيلية، وتسبب بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان مرئي، تنفيذ سلاح الجو المسيّر التابع لهم عمليةً عسكريةً، وصفها بالـ"نوعية"، تمثلتْ في استهدافِ أحدِ الأهدافِ المهمةِ في منطقةِ يافا المحتلة".

وأوضح سريع أن "العملية نُفذت عبر طائرةٍ مسيرة أطلق عليها مسمى (يافا)"، مشيراً إلى أنها "قادرةٍ على تجاوزِ المنظوماتِ الاعتراضيةِ للعدوِّ ولا تستطيعُ الراداراتُ اكتشافَها".

وأعلن سريع، في سياق بيانه، عن أن منطقة يافا، باتت منطقة غير آمنة، وستبقى في مرمى أهداف الأسلحة الحوثية، لافتاً إلى أنه "سيتم التركيزِ على استهدافِ جبهةِ العدوِّ الصهيونيِّ الداخليةِ والوصولِ إلى العمق".

ولوّح سريع مؤكداً، على أنهم "يمتلكون بنكاً للأهدافِ في فلسطينَ المحتلةِ، منها الأهدافُ العسكريةُ والأمنيةُ الحساسةُ، وسيمضون في ضربِ تلك الأهدافِ رداً على مجازرِ العدوِّ وجرائمِهِ اليوميةِ بحقِّ أبناء قطاعِ غزة".