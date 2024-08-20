شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، على أنه "لا مكان للعنف السياسي ولا مأوى للكراهية في أمريكا".

ودعا بايدن، في خطابه أمام الناخبين الديمقراطيين، للتصويت لنائبته كامالا هاريس، لمنع منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب من الفوز، مشدّداً على الفروقات الشاسعة التي تباعد بين المرشحين وأهدافهما.

وحظي الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصفيق حار، الاثنين، لدى وصوله إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، في شيكاغو، لإلقاء خطاب يسلّم فيه الشعلة لنائبته كامالا هاريس، التي سيرشّحها الحزب رسمياً لخلافته.

وبعد أن قدّمته ابنته آشلي لإلقاء الخطاب الختامي لمسيرته السياسية، قال بايدن مخاطباً الحشد الذي قابله بهتافات صاخبة وتصفيق حار: "أحبكم".

وفي مستهل خطابه قال بايدن: "عليكم الاستعداد للتصويت لهاريس ووالز، الديمقراطية سوف تنتصر، أمريكا في مفترق طرق، وتمر بلحظات نادرة، نحن في معركة من أجل روح أمريكا ومستقبلها".

وقال بايدن مهاجماً الرئيس السابق: "المتطرفون هددوا الديمقراطية قبل 4 سنوات مثل النازيين، والذين هاجموا الكونغرس سعوا لتقسيم أمريكا، والمتطرفون رأوا في الرئيس السابق حليفاً لهم".

وأضاف: "الهجوم على الكونغرس كان مثالاً على الغوغائية. ترامب هو الفاشل، وليس الأمة الأمريكية كما يقول، وتسبب في تحويل أمريكا لدولة فاشلة، ولم ينفذ أي مشروع إطلاقاً خلال ولايته".

وأكد أن "معدلات الجريمة ستنخفض عندما نضع مدعيا عاما بالبيت الأبيض لا مجرماً مداناً"، في إشارة إلى ترامب الذي يحاكم في عدة قضايا.