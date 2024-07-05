قال حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل ثمانية وإصابة ما لا يقل عن 28 اليوم الجمعة في المنطقة الواقعة على خط المواجهة بشرق البلاد.

وأضاف الحاكم فاديم فيلاشكين على منصة تيليجرام أن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب ثمانية حينما تعرضت بلدة سيليدوفي، الواقعة غربي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، للقصف بقنبلتين موجهتين.

وتابع "كل بلدة وقرية في منطقة دونيتسك واقعة على الدوام تحت تهديد هجمات العدو"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع "كل بلدة وقرية في منطقة دونيتسك واقعة على الدوام تحت تهديد هجمات العدو".

ذكر فيلاشكين أن القوات الروسية أسقطت ثلاث قنابل موجهة على قرية كومار إلى الجنوب الغربي، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 32 عاما وإصابة 20 آخرين.

وقال فيلاشكين أن 13 منزلا وأربعة متاجر ومبنيين سكنيين لحقت بها أضرار جراء الهجوم، بالإضافة إلى مرفقي بنية تحتية.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين على الرغم من مقتل وإصابة الآلاف في غارات جوية روسية متكررة في أنحاء أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير شباط 2022.