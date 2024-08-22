صادقت محكمة العدل العليا في فنزويلا، الخميس، على فوز الرئيس "نيكولاس مادورو" بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز/يوليو 2024، على منافسه مرشح المعارضة "إدموندو غونزاليس أوروتيا".

من جهتها، رفضت المعارضة الفنزويلية قرار المحكمة، معتبرة أنها موالية للسلطات، كما قالت "إن الانتخابات شابتها عمليات تزوير"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت محكمة العدل العليا إنها "صدّقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز/يوليو 2024، كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي"، وأعلن فيها فوز مادورو على حساب مرشح المعارضة "إدموندو غونزاليس أوروتيا".

وكان "مادورو" قدّم، مطلع أغسطس \ آب، التماساً للمحكمة العليا، التي يعدها معظم المراقبين تابعة للحكومة، للمصادقة على فوزه.

وكانت زعيمة المعارضة "ماريا كورينا ماتشادو" نشرت رسالة مع "غونزاليس أوروتيا"، على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: إن "أي حكم محتمل للغرفة الانتخابية (التابعة للمحكمة العليا) يمكن أن يصادق على تزوير الانتخابات، سيكون ملغى وباطلاً".

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والكثير من دول أمريكا اللاتينية، لا تعترف بفوز "مادورو".