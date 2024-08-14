عززت الولايات المتحدة قواتها في المنطقة بشكل كبير لحماية حليفتها إسرائيل، إذ أرسلت الغواصة الصاروخية "جورجيا"، في خضم التطورات الدراماتيكية في الشرق الأوسط والهجوم المُرتقب من إيران وميليشيا "حزب الله" اللبنانية على تل أبيب، ردًّا على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الغواصة المسلحة تزن نحو 19 ألف طن، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز "توماهوك"، وهي صواريخ تعد السلاح الأساسي للبحرية الأمريكية المخصص للأهداف بعيدة المدى.

كما أنها قادرة على ضرب أهداف في البر والبحر من مسافة 1000 ميل، أي أكثر من 1600 كم، وهذه المسافة كافية من الناحية النظرية، اعتمادًا على موقع الغواصة في المنطقة؛ للهجوم على أهداف في إيران.

وسبق لـ"جورجيا" أن شاركت شقيقتها الغواصة "فلوريدا" في هجوم على أهداف للحوثيين في اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.

خطوة استثنائية

وبالإضافة إلى صواريخ "توماهوك"، يمكن للغواصة "جورجيا" المساعدة في العديد من العمليات الخاصة، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 66 من أفراد الطاقم، إذ تصفها البحرية الأمريكية بأنها منصة متخفية وسرية، تتمتع بقدرات هجومية غير مسبوقة للمهام والعمليات الخاصة.

وقالت الصحيفة، إن قرار الكشف عن معلومات حول تحركات الغواصة خطوة استثنائية، وعادة ما يظل موقعها أمرًا سريًّا.

وجاء قرار إرسال الغواصة إلى المنطقة كجزء من تعزيز القوات المصممة لحماية القوات الأمريكية، والمساعدة في الدفاع عن إسرائيل، والتأكد من أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمجموعة متنوعة من السيناريوهات.

وجورجيا هي واحدة من أربع غواصات من سلسلة "أوهايو" تعمل بالطاقة النووية. وكانت تستخدم في الماضي كغواصات لحمل صواريخ باليستية نووية، ولكنها تحمل الآن صواريخ كروز غير نووية.

وعلى خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة وفي إطار تعزيز القوات، أرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أيضًا، سربًا من المقاتلات الشبح من طراز F-22، من ولاية ألاسكا الأمريكية إلى قاعدة سرية في الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى أسراب إضافية من الطائرات المقاتلة الأمريكية من الطرازات الأقل تقدمًا.