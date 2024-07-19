قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، إنه أجرى "اتصالا جيدا للغاية"، الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي أنه سينهي الحرب في أوكرانيا قبل حتى أن يتولى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولفت إلى أنه تحدث إلى زيلينسكي ووعده "بإنهاء الحرب" في أوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "أجريت مكالمة هاتفية جيدة جدا مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي. لقد هنأني على ترشيح الحزب الجمهوري لي للانتخابات الرئاسية".

وأضاف ترامب أن زيلينسكي أدان محاولة اغتياله "البشعة"، وشدد على "وحدة الشعب الأميركي خلال هذه الأوقات العصيبة".