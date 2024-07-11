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واشنطن تعلن إحباط مخطط روسي لاغتيال رئيس "راينميتال" الألمانية

واشنطن تعلن إحباط مخطط روسي لاغتيال رئيس "راينميتال" الألمانية
الرئيس التنفيذي لمجموعة راينميتال أرمين بابرغر المصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
11 يوليو 2024، 8:08 م

قال مسؤولون أمريكيون وغربيون، إن المخابرات الأمريكية كشفت خططا روسية لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال الألمانية لتصنيع الأسلحة كانت تنتج قذائف مدفعية ومركبات عسكرية لأوكرانيا.

وذكر المسؤولون أن "المؤامرة كانت واحدة من سلسلة خطط روسية لاغتيال كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الدفاع في مختلف أنحاء أوروبا الذين كانوا يدعمون جهود الحرب في أوكرانيا"، بحسب ما نشرت شبكة (CNN) اليوم الخميس.

وأضافوا أن خطة قتل أرمين بابرغر، وهو رجل يقود مهمة التصنيع الألمانية لدعم كييف، كانت الأكثر نضجا، بحسب الشبكة الأمريكية.

وأوضحت أن الألمانيين قاموا بإحباط المخطط بناء على معلومات من الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول حكومي ألماني رفيع المستوى أن برلين تلقت تحذيرات بشأن المؤامرة من جانب الولايات المتحدة.

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وبارغر هو رئيس شركة راينميتال، التي تعد أكبر وأنجح شركة ألمانية لتصنيع قذائف المدفعية عيار 155 ملم التي تستخدمها أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

ومن المقرر أن تفتتح راينميتال مصنعًا للمركبات المدرعة داخل أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وهو أمر مثير للقلق بالنسبة لروسيا، بحسب أحد المسؤولين. 

 

روسياألمانياأمريكا

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