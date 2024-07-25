كشفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن تحوّل كبير في سياستها تجاه الحرب في غزة بقولها إنهّا عبّرت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعها به في واشنطن الخميس عن "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا في القطاع، وناشدته إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت هاريس إنها عقدت محادثات "صريحة وبناءة" مع نتنياهو يوم الخميس، وجددت التأكيد على "التزامها الراسخ" تجاه أمن إسرائيل.

وبعدما أصبحت المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية إثر تخلّي الرئيس جو بايدن عن سعيه لولاية ثانية، قالت هاريس، وفق ما نقلت "فرانس برس"، "لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدَّرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت".

وحضّ الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي على الإسراع في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيث تستمر الحرب منذ أكثر من 9 أشهر.

وفي حين حرص الرجلان اللذان تتسم العلاقات بينهما بالتقلب، على إظهار تقارب أمام الكاميرات خلال لقائهما في البيت الأبيض، عكس موقف هاريس تحولا في سياستها تجاه الحرب.

وعقد اللقاء بين نتنياهو وبايدن بعد أربعة أيام على إعلان الأخير انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية التي ستجرى انتخاباتها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "أود أن أشكرك على خمسين عاما في الخدمة العامة وخمسين عاما من دعم دولة إسرائيل، وإنني أتطلع إلى إجراء محادثات معك اليوم والعمل معك في الأشهر المقبلة".

ويؤكد الرئيس الأمريكي البالغ 81 عاما دعمه الراسخ لإسرائيل منذ اندلاع النزاع مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.

لكنه في المقابل يوجه انتقادات متزايدة للدولة العبرية مع تزايد حصيلة القتلى المدنيين في القطاع.

ويسعى بايدن لممارسة مزيد من الضغط على نتنياهو على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيؤكد لنتنياهو ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "قريبا".