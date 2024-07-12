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الكرملين يعلّق على خطأ بايدن بتقديمه زيلينسكي على أنه بوتين

الكرملين يعلّق على خطأ بايدن بتقديمه زيلينسكي على أنه بوتين
الرئيس الأمريكي، جو بايدن ونظيره الأوكراني فلوديمير زيل...المصدر: CNN
فريق التحرير
فريق التحرير
12 يوليو 2024، 2:20 م

علق الكرملين، اليوم الجمعة، على الخطأ الذي ارتكبه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء تقديمه لنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكان بايدن أشار عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باسم "الرئيس بوتين.

لكنه صحح نفسه قائلا: "إنه سيهزم الرئيس بوتين- الرئيس زيلينسكي"، وأضاف لاحقا مخاطبا زيلينسكي: "أنت أفضل بكثير".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، معلقا على تصريحات بايدن: "ما زلنا نعتبره سلوكا غير مقبول وغير لائق على الإطلاق من رئيس دولة أن يتحدث بشكل غير محترم عن رؤساء دول أخرى".

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وأضاف بيسكوف: "هذا غير مقبول بالنسبة لنا، ونعتقد أن هذا لا ينعكس بالخير على رئيس الدولة الأمريكية".

وبينما أشار بيسكوف إلى أن "العالم كله انتبه" إلى حقيقة أن بايدن أخطأ في الكلام، أقر بأن هفوات بايدن كانت بوضوح "زلات لسان".

 وأشار إلى أنه لا يستطيع التعليق عليها، ولا كيف سيؤثر ذلك على فرص بايدن في البقاء في السباق الرئاسي.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين: "هذه مسألة داخلية تخص الولايات المتحدة وتهم الناخبين الأمريكيين، وليست من شأننا".

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