صدّق ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن على تعيين بايتونغتارن شيناواترا رئيسة للوزراء، وذلك بعد يومين من انتخاب البرلمان لها، ما يمهد الطريق أمامها لتشكيل حكومة في الأسابيع المقبلة.

وكان المشرعون التايلانديون انتخبوا ابنة الملياردير تاكسين شيناواترا (37 عاماً) رئيسة للوزراء ما يجعلها ثالثة شخصية من العائلة النافذة تتبوأ المنصب الرفيع المستوى.

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وبايتونغتارن شيناواترا التي تولى والدها وعمتها في السابق رئاسة الوزراء، تُعد أصغر شخصية تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تايلاند منذ اعتمدت نظاماً ملكياً دستورياً.

وأصبحت ثانية امرأة تتولى هذا المنصب بعد عمتها، إثر تصويت جاء بعدما أقالت المحكمة الدستورية رئيس الوزراء سرينت تافيسين لانتهاكه القواعد بتعيينه وزيراً في حكومته سبق وأدين جنائياً.