إسرائيل تتوعد بضرب إيران بغض النظر عن نتائج ردها المحتمل

توعدت إسرائيل بضرب إيران، حتى لو لم يسفر ردها المتوقع على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية الشهر الماضي، عن إصابات أو أضرار، وفقا للأناضول.

وتتحسب إسرائيل منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي لرد إيراني تتوقعه في أي لحظة، على اغتيال هنية، إذ أعلنت حالة التأهب في صفوف قواتها العسكرية والمرافق الطبية.

وقالت إذاعة الجيش: "أرسلت إسرائيل، في الأيام الأخيرة، رسائل إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية مفادها أن أي هجوم مباشر من الأراضي الإيرانية سيقابل بهجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية".

وأضافت: "كجزء من الرسائل التي يتم نقلها إلى شركاء إسرائيل، تم التوضيح أنه بغض النظر عن نتائج الهجوم - فإن إسرائيل مصممة على الرد ومهاجمة إيران، حتى لو فشل الإيرانيون في التسبب في خسائر في الجانب الإسرائيلي".

وتابعت: "الغرض من الرسائل التي يتم نقلها هو التخفيف بشكل مسبق من الضغوط المتوقعة من المجتمع الدولي لتجنب الهجوم على إيران، على غرار ضغوط مماثلة مورست على إسرائيل في أبريل/ نيسان الماضي، بعد فشل الهجوم الإيراني".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد تلفزيون "كان" الحكومي الإسرائيلي، أن تل أبيب تستعد لصد هجوم "أوسع نطاقا" من الهجوم الذي شنته إيران في أبريل الماضي.

وتصاعدت الدعوات الدولية في الأيام الأخيرة لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

واغتيل هنية بالعاصمة طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، واتهمت إيران وحماس، إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، دون تبنٍ رسمي من تل أبيب للعملية.