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"خبيثة ولا أساس لها".. إيران ترد على تقارير بشأن تخطيطها لاغتيال ترامب

"خبيثة ولا أساس لها".. إيران ترد على تقارير بشأن تخطيطها لاغتيال ترامب
المرشح الرئاسي دونالد ترامبالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2024، 12:18 ص

قالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن ادعاءات مسؤولين أمريكيين بأن لديهم معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لا أساس لها من الصحة وخبيثة".

وبحسب "الأناضول"، أضافت البعثة أن "ترامب مجرم أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني"، مؤكدة "ضرورة محاكمة ترامب ومحاسبته بالوسائل القضائية، موضحة أن "طهران اختارت الطريق القانوني لتحقيق العدالة".

وزعم مسؤولون أمريكيون تلقيهم معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستحاول اغتيال ترامب، وأن جهاز الخدمة السرية الأمريكي اتخذ إجراءات إضافية لحماية ترامب في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر أمنية، أنه لا يوجد دليل على أن توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، والذي حاول اغتيال ترامب وقُتل في مكان الحادث، كان على صلة بالخطة الإيرانية.

وأضافت أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي والمسؤولين عن حملة ترامب الانتخابية كانوا على علم بـ"التهديد الإيراني" قبل محاولة الاغتيال التي وقعت يوم السبت.

إيرانالأمم المتحدةدونالد ترامب

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