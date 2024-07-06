إيران.. قيادي إصلاحي يكشف هوية وزير الخارجية الجديد

كشف مصدر قيادي من التيار الإصلاحي في إيران أن الدبلوماسي وكبير المفاوضين في الملف النووي عباس عراقجي سيتولَّى منصب وزارة الخارجية في الحكومة التي سيقدمها الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان إلى البرلمان، في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته، "إن وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف اعتذر عن تسلّم أي منصب في حكومة بزشكيان، وجرى الاقتراح عليه أن يتولّى منصب وزارة الخارجية أو منصب النائب الأول للرئيس".

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ويعد منصب النائب الأول في إيران بمثابة رئيس الوزراء، حيث يتولّى النائب الأول مهام رئيس الجمهورية في حال غيابه أو وفاته، كما أن لديه صلاحيات أخرى.

وبحسب المصدر، فإن "عباس عراقجي، الذي هو، الآن، أحد أعضاء مجلس السياسات الإستراتيجية والذي تولَّى منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس حسن روحاني، سيتولَّى منصب وزارة الخارجية بسبب خبرته الدبلوماسية وقيادته للمفاوضات النووية مع القوى الغربية".

وعراقجي شغل مناصب عدة في الخارجية الإيرانية، حيث شغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كما قاد فريق إيران النووي في محادثات مع مجموعة 5+1. ودخل عراقجي وزارة الخارجية في العام 1989، وكان قبل ذلك عضوًا في الحرس الثوري.