ذكر بيان مشترك صدر خلال قمة حلف شمال الأطلسي أن الولايات المتحدة وحلفاء لها سيرسلون إلى أوكرانيا خمسة أنظمة دفاع جوي إضافية بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ومكونات لنظام باتريوت.

وأضافوا أنهم يعتزمون تزويد أوكرانيا بالعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية في الأشهر المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته أمام قمة الحلف عن إرسال المزيد من المساعدات لأوكرانيا. وفي وقت لاحق صدر البيان مشترك عن زعماء الولايات المتحدة وهولندا ورومانيا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا.

وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقدمت واشنطن، أكبر داعم لأوكرانيا، أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ عام 2022. لكن إقرار المساعدات العسكرية الأمريكية تعطل في الكونجرس لعدة أشهر خلال فصل الشتاء، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نقص الأسلحة يمنح روسيا اليد العليا في الحرب.

وبعد أن ظل الوضع مجمدا على خطوط الجبهة إلى حد كبير منذ بداية الصراع، حققت موسكو بعض التقدم في شرق أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية. وحث زيلينسكي الحكومات الغربية على زيادة وتسريع المساعدات العسكرية لقوات كييف.