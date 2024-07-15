معلومات مثيرة حول توماس كروكس مطلق النار على ترامب

قال زملاء لتوماس ماثيو كروكس، مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي، إنه كان "طالبا هادئا، بل منعزلا وكثيرا ما تعرض للتنمر".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن بعض قولهم إن كروكس الذي كان يتلقى دروس دعم لم يكن كثير الكلام، ولم يفصح عن آرائه السياسية، معبرين عن صدمتهم لسماع خبر تورطه في حادثة.

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وبحسب الشهادات، كان كروكس يرتدي أحيانًا ملابس مموهة أو ملابس صيد، وكان لديه عدد قليل من الأصدقاء ويتفاعل بشكل غريب في المدرسة.

وقالت جوليانا غرومز، التي تخرجت بعد كروكس بعام واحد "إذا قال شخص ما شيئًا ما في وجهه، فإنه كان يحدق به نوعًا ما".

وتابعت "كان بالإمكان أن يقول البعض، إنه كان الطالب الذي من المحتمل أن يطلق النار على مدرسة ثانوية"، في إشارة إلى كونه غريب الأطوار مثل الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم في الولايات المتحدة.

لا علاقة له بالجيش

في المقابل، قالت شبكة "أن. بي. سي. نيوز" إنه كان عضوًا في نادي كليرتون الرياضي في بيتسبرغ، ولم يلتحق ماثيو كروكس يوما بأي مدرسة عسكرية، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن كروكس ليس له أي علاقة بالجيش الأمريكي.

وتحتوي المنشأة الرياضية على ميادين مختلفة للرماية عن بعد، بالإضافة إلى ميادين مسدسات وميادين رماية داخلية وخارجية.

وقال بيل سيليتو رئيس النادي في حديث عن استهداف ترامب "لقد سئمنا هذا الأمر.. إنه شيء فظيع".

وأوضح النادي في بيان، "أنه يدين بشدة عمل العنف الأحمق الذي وقع" يوم السبت، ويقدم "خالص تعازيه لعائلة كومبيراتوري، الذي لقي حتفه، ويتقدم بالصلاة لجميع المصابين بمن فيهم الرئيس السابق".

وقال مركز بيثيل بارك للتمريض وإعادة التأهيل، حيث كان مطلق النار يعمل كمساعد، في بيان له، "إن فحص خلفيته كان نظيفًا" وأنه "أدى وظيفته دون أية مشاكل".

وقالت مارسي غريم، مديرة المركز، في بيان الأحد "لقد شعرنا بالصدمة والحزن عندما علمنا بتورطه"، كاشفة أن المركز يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون ولا يمكنه التعليق أكثر.

يذكر أن مسؤولي إنفاذ القانون لم يتمكنوا من التعرف عليه بسرعة بعد إطلاق النار يوم السبت، حيث لم يجدوا بطاقة هوية تحمل صورة عندما جرى تحييده.

وقالوا إن بندقية AR-15 التي استخدمها تخص والده، وكانوا يحاولون تحديد ما إذا كان قد أخذ السلاح دون علم الرجل الأكبر سنا.

وقال أشخاص مطلعون على التحقيق، إن الأب افترض أن ابنه ذهب إلى نطاق إطلاق النار، لكنه شعر بالقلق عندما لم يتمكن من الوصول إليه واتصل بالشرطة بعد أنباء إطلاق النار.

وفي حديث لقناة "أن.بي.سي" قال مايكل دودجاك، 20 عاما، الذي ذهب إلى المدرسة مع كروكس معظم حياته، إنه لم يسمع أو يرى أن كروكس يتعرض للتخويف من قبل أقرانه، بينما أكد أنه كان طالبا "يعتمد على نفسه كثيرًا".

دودجاك هو الآخر لا يتذكر أن كروكس كان يتحدث بصراحة عن السياسة أو كان نشطًا جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي.