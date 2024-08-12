توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بالرد على التوغل الأوكراني في منطقة "كورسك"، خلال اجتماع ترأسه حول الوضع في المنطقة الحدودية.

وقال بوتين، إن أوكرانيا تسعى لتحسين موقفها التفاوضي وإبطاء تقدم روسيا ​​في مناطق أخرى من الجبهة.

وأكد الرئيس الروسي، وفق "روسيا اليوم"، أن بلاده سترد على هذا الهجوم الأوكراني، وأفاد بأنه سيتم تقييم ما يجري في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، معتبرا أن المهمة الرئيسية الآن هي "طرد العدو".

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وأوضح تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن توغل القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية يحمل مخاطر عالية، وقد يُكلف أوكرانيا الكثير.

وعلى الرغم من أن العملية الأوكرانية الجديدة مكنت، من الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة "كورسك" الروسية، بيد أن قوات كييف ما تزال أقل تسليحًا وعددًا في معظم الأماكن، بحسب التقرير.



وقالت الصحيفة، إن هذه العملية تعد خطوة عالية المخاطر؛ نظرًا للنقص الذي تُعانيه أوكرانيا في القوى البشرية والمعدات العسكرية على الجبهة الشرقية، إذ تتفوق روسيا.