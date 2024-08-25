جمعت حملة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية كاملا هاريس، 540 مليون دولار منذ تدشينها قبل ما يزيد قليلا على شهر، وفق ما أعلنته الحملة اليوم الأحد.

وأشارت الحملة إلى أن وتيرة تدفق التبرعات زادت خلال المؤتمر الوطني للحزب الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة الحملة جين أومالي ديلون في بيان نقلته "رويترز" إن المبلغ يشمل 82 مليون دولار تدفقت خلال أسبوع المؤتمر، وإنه علامة على حماس الديمقراطيين لترشحها.

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وأضافت ديلون: "هذا هو أكبر مبلغ على الإطلاق لأي حملة رئاسية في مثل هذه الفترة الزمنية".

وصارت نائبة الرئيس الحالية هاريس مرشحة الحزب للرئاسة، في 21 يوليو/ تموز، عندما تنحَّى الرئيس جو بايدن تحت ضغط من أعضاء الحزب القلقين حيال قدراته الذهنية بعد تلعثمه خلال مناظرة خاضها، في 27 يونيو/ حزيران، أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وخلق ترشح هاريس حالة من الزخم نقلت ترامب إلى موقف دفاعي، وهو يكافح، حاليًا، للإبقاء على تركيز اهتمام الإعلام عليه.

