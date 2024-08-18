أثار المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب سخرية واسعة بتصريح جديد له خلال تجمع انتخابي.

وتحدث ترامب خلال تجمع في ويلكس باري بنسلفانيا، عن مظهره مقارنة بمظهر منافسته المرشحة الديمقراطية للرئاسة، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال ترامب "إنني أجمل بكثير. أنا أجمل من كامالا".

وأشار ترامب إلى تعليق قرأه يقول إن كامالا تتمتع بميزة كبيرة، وهي أنها امرأة جميلة جدًا، ليرد على ذلك بشكل ساخر.

وحظي مقطع الفيديو لتعليق ترامب بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة من حديث الرئيس الأمريكي السابق.