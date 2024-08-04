كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن من المقرر تنظيم ما لا يقل عن 30 مظاهرة في أنحاء بريطانيا مطلع هذا الأسبوع، فضلا عن عدد من الاحتجاجات المضادة من جماعات مناهضة للعنصرية.

وتأتي هذه الخطط للمظاهرات لتسلط الضوء على التصادم بين الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة والجهود المناهضة للفاشية، مما يعكس الانقسامات العميقة في المجتمع، والتحديات المتمثلة في معالجة العنف والتضليل والكراهية.

وأدى تجدد أعمال العنف في شوارع بريطانيا السبت إلى تلف في الممتلكات وإصابة عدد من أفراد الشرطة خلال محاولتهم التصدي للاضطرابات المستمرة منذ 4 أيام في أعقاب مقتل 3 فتيات صغيرات في شمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي.

وهذه الاحتجاجات هي الأوسع نطاقا في البلاد منذ 13 عاما، بحسب "رويترز".

واندلعت أعمال شغب شارك فيها مئات المحتجين المناهضين للهجرة في عدة بلدات ومدن خلال الأيام القليلة الماضية بعد انتشار سريع لمعلومات زائفة عبر الإنترنت عن أن مهاجرا من المسلمين المتشددين يُشتبه في أنه نفذ هجوما بسكين يوم الاثنين على أطفال خلال حفل راقص في مدينة ساوثبورت.

وتقول الشرطة إن المشتبه به "أكسل روداكوبانا" يبلغ من العمر 17 عاما، ومن مواليد مدينة كارديف عاصمة ويلز.

لكن الاحتجاجات المناهضة للهجرة وللمسلمين استمرت وتحولت إلى أعمال عنف وشغب، وكانت مدينة سندرلاند في شمال شرق إنجلترا مسرحا لأحدث احتجاج مساء أمس الجمعة.

وقالت الشرطة في ليفربول السبت إن عددا من أفرادها أصيبوا في أثناء محاولتهم السيطرة على "اضطراب خطير" في وسط المدينة.

كما اندلعت احتجاجات عنيفة أيضا في بريستول وهال وبلفاست التي تقع في أنحاء مختلفة في بريطانيا، إذ نشبت اشتباكات، وتبادل محتجون مناهضون للهجرة وآخرون مناهضون للعنصرية الرشق بالطوب والزجاجات.

وأصيب الكثير من أفراد الأمن أثناء محاولتهم منع اشتباكات بين مئات المحتجين من الطرفين.

وذكرت الشرطة أن متجرين على الأقل في ليفربول تعرضها للتخريب والسلب.

وقالت السلطات في مدينة هال بشرق إنجلترا إنها ألقت القبض على 4 محتجين، وإن 3 من أفرادها أصيبوا في أثناء التعامل مع الاحتجاجات.

وطلبت السلطات من المساجد في أنحاء البلاد تعزيز إجراءاتها الأمنية، بينما نشرت الشرطة المزيد من أفرادها.

واتهم رئيس الوزراء كير ستارمر "اليمين المتطرف" بالتسبب في أعمال العنف، وأعلن مساندته للشرطة في اتخاذ إجراءات صارمة.

وقال مكتب ستارمر إن رئيس الوزراء ناقش موضوع الاضطرابات مع عدد من كبار المسؤولين السبت.

وكانت آخر مرة شهدت فيها بريطانيا أعمال عنف كبيرة واسعة النطاق في 2011 حينما نزل الآلاف إلى الشوارع لخمس ليال بعد مقتل رجل من أصحاب البشرة السوداء برصاص الشرطة في لندن.

وقال شهود من "رويترز" في ليفربول وليدز ومانشستر وبلفاست إن الأجواء كانت متوترة بعد ظهر يوم السبت مع محاولة قوات الشرطة الفصل بين بضع مئات من المحتجين المتنافسين الذين كانوا يرددون شعارات.

واندلعت مشاجرات وأعمال عنف في بعض المدن، ومنها ليفربول حيث ألقي البيض وعلب الجعة وقنابل الدخان. وقالت بعض الشركات في بلفاست إن أضرارا لحقت بممتلكاتها.

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وتجمع مئات من المحتجين المناهضين للهجرة مساء الجمعة في سندرلاند ورشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة قرب مسجد في المدينة قبل أن يقدموا على قلب مركبات وإضرام النار في سيارة وإشعال حريق آخر بجوار مكتب للشرطة.

وقال مارك هال، كبير مفتشي الشرطة في منطقة سندرلاند، للصحفيين السبت إن أربعة شرطيين نُقلوا إلى المستشفى، وأعلن القبض على 12 شخصا.

وأضاف هال "لم يكن هذا احتجاجا. كان هذا عنفا وفوضى لا يمكن التسامح إزاءهما".