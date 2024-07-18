كشف مصدر في حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيتم إعادة تنظيم الحملة بعد أن ثبتت إصابة بايدن بفيروس "كورونا" المستجد، مضيفاً أن الحملة ستفعل كل ما هو ممكن عن بعد، وفق شبكة CNN.

وفي ذات السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن أصيب من قبل بالفيروس واجتاز تلك الفترات من خلال إجراء الكثير من مكالمات الفيديو، مضيفا أنه ينبغي لنا أن نتوقع حدوث شيء مماثل في الأيام المقبلة.

وتابع أن الرئيس الأمريكي، الذي شوهد وهو لا يرتدي كمامة بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، كان يرتدي واحدة في السيارة والطائرة الرئاسية الآن.

وفي وقت سابق، أعلن أن الرئيس الأمريكي أصيب بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إنه ثبت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، وهو يعاني من أعراض خفيفة، وأضافت أن بايدن سيعزل نفسه وسيستمر في أداء جميع مهامه بالكامل خلال تلك الفترة.