أعلنت روسيا، الأحد، السيطرة على قرية سفيريدونيفكا على مسافة حوالي 15 كلم من مدينة بوكروفسك، المحور المهم في شرق أوكرانيا، والذي تسعى منذ عدة أشهر للوصول إليه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها "حررت قرية سفيريدونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكرانيا، مستخدمة التسمية الروسية للقرية.

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وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، إن روسيا شنت اليوم الأحد ثالث هجوم بصواريخ باليستية على المدينة في أغسطس آب، وتظهر البيانات المبدئية أن الصواريخ جميعها دُمرت عند اقترابها.

من جهتها، استهدفت أوكرانيا جسرًا ثانيًا في منطقة "كورسك"، في محاولة لتعطيل العمليات القتالية في المنطقة، وفقًا لما أعلنته الأحد القوات الجوية الأوكرانية.