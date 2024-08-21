شولتس: أوكرانيا لم تتشاور معنا بشأن توغلها في روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، إن أوكرانيا لم تتشاور مع بلاده بشأن توغلها في روسيا في السادس من أغسطس، مضيفا أنه يتوقع أن يكون التقدم محدودا، وفقا لرويترز.

وفي مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو في كيشيناو، قال شولتس أيضا إن ألمانيا ستبقى أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا، على حد وصفه.

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في وقت سابق من اليوم الأربعاء، هاجمت أوكرانيا موسكو بما لا يقل عن 11 طائرة مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية، فيما وصفته روسيا بأنه هجوم من بين أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة على العاصمة منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتصاعدت حدة الحرب في السادس من أغسطس آب حينما أرسلت أوكرانيا الآلاف من الجنود عبر الحدود إلى منطقة كورسك غربي روسيا. وتشهد الحرب إلى حد كبير معارك طاحنة بالمدفعية والطائرات المسيرة في حقول شرق أوكرانيا وغاباته وقراه.